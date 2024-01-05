Москва, 5 января, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры ударов по опорным пунктам и живой силе ВСУ экипажей вертолётов Ка-52М. Соответствующее видео опубликовано 5 января в Telegram-канале военного ведомства.

Кадр из видео

«Экипажи Ка-52М в составе ударной группы выполнили удар по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по координатам авиационного наводчика лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.

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Как ранее передавало ИА Регнум, Минобороны РФ показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ экипажами штурмовиков Су-25. Двигаясь на минимальной высоте, лётчики вывели машины на рубеж открытия огня и нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по долговременному опорному пункту ВСУ.

Также военное ведомство показало кадры боевого вылета российских истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые ударили по трём командно-наблюдательным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении. Как заявил командир одного из экипажей, они выполнили полёт на уничтожение военных объектов ВСУ с применением бомбового вооружения.