Прага, 6 января, 2024, 07:26 — ИА Регнум. Несмотря на некоторые первоначальные успехи в обороне, страх Украины остаться без оружия с истощением живых и технических сил начал сбываться, считает обозреватель чешского информационного портала IDNES Маттиас Мюллер.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«То, чего так боялись Украина и Запад, началось. В армии Киева очевиден упадок сил, а у России мощные достижения», — цитирует Мюллера издание.

По словам журналиста, неспособность американского президента Джо Байдена договориться с Конгрессом о новом пакете помощи, а также весьма призрачные перспективы углубления интеграции Украины с ЕС лишили главу киевского режима Владимира Зеленского основных спонсоров и он пытается «найти новые решения».

«Американские эксперты признали, что у России сейчас больше солдат, ракет, боеприпасов, а также беспилотников», — заключил Маттиас Мюллер.

Как сообщало ИА Регнум, военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» на купянском направлении из РПГ-7 разбили бронеавтомобиль, в котором ехало командование ВСУ.

Расчёт гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ликвидировал блиндаж, в котором находился командный пункт подразделения ВСУ на купянском направлении.

Российские войска нанесли удар по месту разработки новейших ракет для ВСУ, заявил украинский военный эксперт Алексей Гетьман.