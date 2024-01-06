Донецк, 6 января, 2024, 05:58 — ИА Регнум. Для полной безопасности и в рамках поставленных верховным главнокомандующим Владимиром Путиным задач, необходимо полностью освободить Донецкую Народную Республику. Об этом «РИА Новости» заявил глава нового региона РФ Денис Пушилин.

Официальный сайт Главы ДНР Денис Пушилин

«В плане обеспечения безопасности, в плане продвижения и выхода на административные границы бывшей Донецкой области сейчас важно освободить всю республику в рамках тех задач, которые стоят от верховного главнокомандующего», — пояснил Пушилин.

Пушилин, подводя итоги, назвал знаковым освобождение в 2023 году Артёмовска, Соледара и Марьинки.

Соледар был освобожден от украинских националистов в январе 2023 года, Артёмовск — 20 мая, о полном взятии города Марьинки сообщили в Минобороны 25 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, освобождение Марьинки дало России больше возможностей для обеспечения безопасности ДНР. Об этом 5 января сказал Денис Пушилин на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.

Ситуация в Донецке стала немного спокойнее, потому что ВСУ уже не находятся так близко, как совсем недавно. ВСУ нужно отодвигать ещё дальше, чтобы приступить к восстановлению Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватой, добавил глава ДНР.

Россия не собирается отказываться от целей специальной военной операции. Об этом 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

Также глава государства подчёркивал, что мир с Украиной будет тогда, когда Россия достигнет всех целей, поставленных в начале специальной военной операции.