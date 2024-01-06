ДНР, 6 января, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Бойцы Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) заняли опорный пункт украинских боевиков к северо-западу от Артёмовска, тем самым улучшив линию фронта, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

В ведомстве уточнили, что десантники в ходе одного из боёв на артёмовском направлении с разных сторон вплотную подобрались к опорному пункту ВСУ и приступили к его штурму. Боевики попытались оказать сопротивление, но были подавлены.

Российские военные провели отвлекающий манёвр, заставив противника переключить своё внимание на одних атаковавших. В это время другие штурмовики забросали блиндаж ручными осколочными гранатами, ликвидировав украинских военнослужащих. Всего в ходе штурма было уничтожено до отделения пехоты ВСУ, добавили в Минобороны.

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Как сообщало ИА Регнум, военнослужащие Тульского соединения ВДВ оборудовали на артёмовском направлении сеть пунктов воздушного наблюдения, это позволяет предотвратить сброс боеприпасов и не допустить ВСУ собирать разведданные. При обнаружении воздушной цели десантники производят её захват и уничтожение силами расчётов зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10».

Министерство обороны России показало кадры работы расчётов противотанковых ракетных комплексов «Фагот» и «Корнет» десантников из Костромы, которые разбивают группы противника на артёмовском направлении. Контроль ударов ведётся в том числе с БПЛА.