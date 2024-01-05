Москва, 5 января, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры работы расчётов противотанковых ракетных комплексов «Фагот» и «Корнет» десантников из Костромы, которые разбивают группы противника на артёмовском направлении. Видео опубликовано 5 января в Telegram-канале российского военного ведомства.

Кадр из видео

«Расчёты противотанковых ракетных комплексов «Фагот» и «Корнет» костромских десантников громят противника на артёмовском направлении», — говорится в сообщении к видео.

На кадрах видно, как российское оружие поражает группы живой силы противника. Контроль ударов ведётся в том числе с БПЛА.

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Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России продемонстрировало видео ударов по ВСУ из гаубиц Д-30 на южнодонецком направлении. В сообщении военного ведомства отмечается, что артиллеристы с математической точностью высчитывают траекторию полёта снарядов и поражают цели на расстоянии около 15 км. Они уничтожили уже не один десяток бронемашин и артиллерийских орудий ВСУ.

Также МО РФ показало кадры ударов по опорным пунктам и живой силе ВСУ экипажей вертолётов Ка-52М. По координатам авиационного наводчика лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.