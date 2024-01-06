Лондон, 6 января, 2024, 04:43 — ИА Регнум. В Великобритании начали собирать досье на бывшего президента США Дональда Трампа на случай его переизбрания на второй срок, сообщила 5 января газета Inews.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп в Белом доме

«Дипломаты МИД отвечают за составление папки о Трампе, в которой подробно излагаются его последние позиции по ключевым вопросам, затрагивающим Великобританию, таким как конфликт на Украине, тема Ближнего Востока и международная торговля», — привело издание данные источников.

Три высокопоставленных бывших дипломата рассказали журналистам о подготовке британским правительством планов действий на случай непредвиденных обстоятельств для защиты от «угроз безопасности», связанных с победой Трампа на президентских выборах.

Ключевой фигурой в составлении такого досье считается посол Великобритании в Вашингтоне Карен Пирс. Она будет делиться собираемой информацией, сказал неназванный источник.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп в случае победы на выборах президента США в 2024 году может прекратить поддержку Украины. Также, возможно, он выведет Америку из НАТО, изменит позиции в торговле с Китаем. По данным Reuters со ссылкой на мнения 20 опрошенных действующих и бывших помощников и дипломатов, Трамп может назначить лоялистов на ключевые посты в Пентагоне, Госдепартаменте и ЦРУ.

Журналисты газеты The Financial Times сделали прогноз на 2024 год. По их мнению, Трамп не станет президентом США, однако выборы будут отмечены очень напряжённой гонкой. Вероятной авторы считают победу нынешнего американского лидера Джо Байдена.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2024 года.