Вашингтон, 31 декабря, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Кандидат в президенты СШАДональд Трамп проиграет на предстоящих выборах, а компания X (бывшая Twitter) миллиардера Илона Маска обанкротится в 2024 году. Такой прогноз 31 декабря сделали журналисты газеты The Financial Times.

Иван Шилов ИА Регнум

В материале говорится, что Трамп не станет президентом США, однако выборы в 2024 году будут отмечены очень напряженной гонкой. Вероятным авторы считают победу нынешнего американского лидера Джо Байдена.

Также журналисты предсказали компании Маска Х банкротство в новом году. По словам автора материала, рекламодатели всё чаще отказываются от размещения в социальной сети.

Помимо этого, авторы статьи оценили развитие ситуации вокруг палестино-израильского конфликта. Они предсказывают, что конфликт не приведет к полномасштабном военным действиям на Ближнем Востоке, а США и Иран, по их мнению, не станут в него втягиваться. По мнению обозревателей, есть надежда, что дипломатическое давление сдержит ситуацию.

По поводу конфликта на Украине в материале говорится, что США и ЕС продолжат оказывать финансовую поддержку Киеву. Кроме того, киевский режим, как отмечается, в 2024 году будет сталкиваться со всё более растущим давлением по поводу переговоров с Москвой.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал шуточный прогноз на 2024 год, в котором Дональд Трамп станет президентом США. Шуточный прогноз состоит из семи пунктов. В нём фигурирует объявление в международный розыск президента Байдена, захват власти в Японии Годзиллой и оживление мумий инопланетян на военных базах США.

Медведев 31 декабря поздравил соотечественников с приближающимся Новым годом и отметил, что все мысли россиян с теми, кто находится на фронте. Он также заявил о значительных переменах, произошедших в России, и призвал окончательно разгромить неофашизм в 2024 году.