Самара, 6 января, 2024, 03:10 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Волгоград, сделал посадку в Самаре из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэрофлот

Установлено, что самолёт сел 5 января около 22:11 (23:11 мск) в аэропорту Курумоч.

Вылет борта со 130 пассажирами до места назначения планируется в 10:00 (11:00 мск) 6 января.

Авиакомпанией в гостинице размещено 44 пассажира. Остальные от гостиницы отказались.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским 29 декабря, что безопасность авиаперелётов всегда должна быть на первом месте.

Пассажирский самолёт Як-40 «Вологодского авиапредприятия» съехал с взлётно-посадочной полосы в московском аэропорту Внуково в сугроб, в результате чего его вылет отложили на шесть часов.

11 декабря самолёт Boeing 737 с радиоактивным грузом совершил аварийную посадку во Внуково из-за несинхронной уборки шасси. Воздушное судно летело из Ханты-Мансийска.