Москва, 12 декабря, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Як-40 «Вологодского авиапредприятия» съехал с взлётно-посадочной полосы в московском аэропорту Внуково в сугроб, в результате чего его вылет отложили на шесть часов. Об этом 12 декабря сообщил Telegram-канал «112».

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По данным источника, самолёт должен был лететь из Москвы в Вологду.

«Во время рулёжки самолет съехал с полосы в сугроб. Технически воздушное судно не пострадало, пассажиры даже испугаться толком не успели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за происшествия пассажиры воздушного судна потеряли много времени, из-за чего некоторые из них решили добраться до Вологды автобусом или поездом. Через несколько часов самолёт успешно вылетел из Внуково в пункт назначения.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря самолёт Boeing 737 с радиоактивным грузом совершил аварийную посадку во Внуково из-за несинхронной уборки шасси. Воздушное судно летело из Ханты-Мансийска.

Пассажирский самолёт авиакомпании «ИрАэро», летевший в Иркутск, из-за невозможности убрать шасси 10 декабря вернулся в аэропорт вылета в якутском посёлке Талакан. На его борту находились сто пассажиров и шесть членов экипажа, посадка прошла успешно.