Брюссель, 5 января, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Еврокомиссия готовит альтернативные варианты выделения помощи Украине со стороны Евросоюза в том случае, если переговоры сорвутся. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Иван Шилов ИА Регнум

Фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе по поводу начала председательства страны в Совете ЕС сказала, что «лучшим решением было бы достижение консенсуса всеми 27 странами».

При этом она отметила, что нужно быть готовыми к любому развитию событий — подготовить и другие варианты.

«Сейчас мы готовим операционные решения», — пояснила глава ЕК, уточнив, что перечисленных в конце 2023 года средств Украине должно хватить для покрытия расходов в начале этого года.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что решение о новом финансировании для ВСУ должно быть принято как можно скорее.

Очередной саммит ЕС по вопросу многолетнего финансирования Украины намечен на 1 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, Еврокомиссия перевела Украине последний, декабрьский транш в размере 1,5 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи 2023 года.

5 декабря саммиту ЕС не удалось утвердить программу бюджетной помощи Украине в 50 млрд евро на следующие четыре года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что наложил вето на решение саммита Евросоюза об одобрении долгосрочной программы бюджетной помощи для Украины на следующие четыре года. Он считает, что вернуться к этой теме в ЕС могут уже в начале 2024 года.

Орбан не стал голосовать против начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, но предупредил, что у Венгрии ещё будет «75 возможностей» заблокировать этот процесс.

Новый саммит ЕС по вопросу многолетнего финансирования Украины должен пройти 1 февраля в Брюсселе.