Киев, 5 января, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил 5 января в соцсети Х (бывшая Twitter), что обсудил с министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышом ситуацию на передовой.

Иван Шилов ИА Регнум

«Состоялся продуктивный разговор с вице-премьером Польши, министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышом», — написал он. Деталей беседы Умеров не привёл.

Также украинский министр поблагодарил Варшаву за стремление усилить свою роль в коалициях возможностей. Это, по его мнению, будет способствовать безопасности Европы и национальным интересам Польши.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать Киеву ракеты большой дальности для ударов по России. Он заявил, что нужно ответить на последние атаки на Украину предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это заявление, отметила, что предоставление дальнобойных ракет киевскому режиму может спровоцировать прилёты в Польшу. Она добавила, что Сикорский озвучивает «только американские» идеи, тем самым действуя против собственной страны.

29 декабря 2023 года в оперативном командовании Вооружённых сил Польши заявили, что неопознанный объект вошёл в воздушное пространство республики со стороны Украины. Его сопровождали силы ПВО, позднее объект исчез с радаров.

Президент Анджей Дуда назначил срочное совещание с военным руководством Польши после того, как над страной засекли неопознанный летающий объект со стороны украинской границы.

Затем в МИД Польши вызвали временного поверенного в делах России Андрея Ордаша. Ему вручили ноту, в которой указывалось, что объект якобы опознали как российский. На просьбу дипломата предоставить доказательства польские власти ответили отказом.

Дипломат подчеркнул, что Москва не станет давать каких-либо объяснений по произошедшему, пока Варшава не предъявит соответствующие свидетельства.