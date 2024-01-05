Белгород, 5 января, 2024, 16:23 — ИА Регнум. В Белгороде в результате ночного обстрела со стороны ВСУ повреждены окна одного из жилых домов и автомобили. Об этом 5 января сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Евгений Силантьев/ТАСС

Он отметил, что в результате взрыва снаряда около многоквартирного дома на улице Макаренко было повреждено большое количество окон и балконов в квартирах, основной удар пришёлся на парковку рядом с домом. Сейчас специалисты проводят экспертизы повреждённых автомашин.

Гладков отметил, что сильно пострадал из-за ночного обстрела и участок на улице Почтовой, где также было повреждено много припаркованных автомобилей, а один автомобиль перевернуло ударной волной.

«Ситуация в Белгороде продолжает оставаться непростой», — добавил глава региона, напомнив о работе оперативного штаба по восстановлению города.

Как передавало ИА Регнум, мэрия Белгорода посоветовала жителям оклеить окна скотчем для защиты от взрывов. В мэрии отметили, что получили такие рекомендации от специалистов ГО и ЧС, они прикрепили к сообщению картинки с вариантами оклейки окон. Лучше пройтись по всему периметру окна и клеить скотч крест-накрест, добавили власти.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил об очередном обстреле города со стороны Украины в ночь на 5 января. По предварительным данным, с осколочными ранениями госпитализированы двое мужчин.

В Минобороны РФ сообщили, что в 23:40 4 января российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородом десять ракет РСЗО «Ольха», выпущенных с украинской стороны.

Правительство Белгородской области приняло решение продлить в ряде районов школьные каникулы до 19 января, детские сады в этот период будут работать в режиме дежурных групп. Руководителям техникумов и вузов рекомендовано провести сессии в дистанционном формате.