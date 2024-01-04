Белгород, 5 января, 2024, 01:53 — ИА Регнум. В результате очередного обстрела киевскими боевика Белгорода ночью 5 января есть пострадавшие, также зафиксированы повреждения домов и автомобилей. Подробности сообщил в своём Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

Telegram-канал мэра Белгорода Последствия ракетного удара ВСУ по Белгороду

«Нахожусь на месте происшествия. Все оперативные службы здесь», — написал Демидов.

Telegram-канал мэра Белгорода Последствия ракетного удара ВСУ по Белгороду

Мэр озвучил предварительные данные о последствиях обстрела: двоих мужчин доставил с различными осколочными ранениями в больницу. Кроме того, уже известно о повреждениях более 30 автомобилей, около 130 оконных стекол в квартирах домов на улицах Почтовой и Макаренко.

Демидов заверил, что с наступлением утра специалисты пройдут все квартиры и дома, проверят и зафиксируют повреждения, составят акты.

«Окажем всю необходимую помощь», — заявил мэр.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны РФ сообщили, что в 23:40 4 января российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородом десять ракет РСЗО «Ольха», выпущенных с украинской стороны.

Правительство Белгородской области приняло решение продлить в ряде районов школьные каникулы до 19 января, детские сады в этот период будут работать в режиме дежурных групп. Руководителям техникумов и вузов рекомендовано провести сессии в дистанционном формате.