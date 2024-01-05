Челябинск, 5 января, 2024, 21:31 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, подозреваемого в причастности к попытке совершения по заданию украинских спецслужб диверсии на объекте Министерства обороны в Челябинской области.

Иван Шилов ИА Регнум

«Федеральной службой безопасности задержан гражданин России, причастный к попытке совершения в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины диверсии на одном из объектов Министерства обороны России на территории Челябинской области. Диверсант был завербован посредством соцсетей в интернете», — цитирует ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.

Также установлена причастность данного гражданина к поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры, совершённых в ноябре–декабре 2023 года в Дагестане, заявили в службе.

У задержанного изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие его фотоотчёты и переписку с кураторами в Киеве. Подозреваемый передан следователям СКР.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в декабре 2023 года в Сахалинской области вынесли обвинительный приговор мужчине, который готовил диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса региона. 42-летнего гражданина приговорили к 15 годам колонии строгого режима. По данным ФСБ, мужчина действовал под руководством спецслужб Украины.

Также в декабре 2023 года житель Комсомольска-на-Амуре получил 9,5 года колонии строгого режима за государственную измену в виде шпионажа на военную разведку Украины. Подсудимый через интернет связался с представителем ГУР Украины с целью передачи сведений в отношении военных объектов Министерства обороны РФ на территории Хабаровского края. Сведения могли использоваться для подготовки диверсий и терактов.

Киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь государственного терроризма, диверсий и терактов в отношении мирного населения, заявил в декабре 2023 года президент России Владимир Путин. Глава государства призвал сотрудников ФСБ усилить антитеррористическую работу, широко использовать комплекс технических и оперативных возможностей, активно взаимодействовать с Минобороны и другими ведомствами.