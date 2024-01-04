Лозанна, Швейцария, 4 января, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Российские и белорусские спортсмены не примут участие в зимних юношеских Олимпийских играх, которые пройдут с 19 января по 1 февраля в Южной Корее, сообщили 4 января в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

Александр Вильф / РИА Новости

«Ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года», — цитирует ТАСС ответ пресс-службы МОК.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в октябре 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России до дальнейшего уведомления. В комитете своё решение объяснили тем, что ОКР включил в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Решение МОК отстранить Олимпийский комитет России существенно не меняет положение, в котором сейчас находится российское спортивное сообщество, и является частью политического давления, которое пытаются оказывать на Россию, отмечала в беседе с ИА Регнум депутат Государственной думы, чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

8 декабря МОК объявил о допуске российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. 14 декабря комитет опубликовал релиз, согласно которому лицензии для участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже получили шесть спортсменов из России и пять из Белоруссии.

Необходимо внимательно проанализировать условия МОК по допуску спортсменов на Олимпиаду, и если цель комитета — отсечь спортсменов, претендующих на медали, и «обесточить» сборную России, то ехать российским спортсменам на такие соревнования не стоит, заявил в декабре 2023 года президент России Владимир Путин.