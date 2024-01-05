Севастополь, 5 января, 2024, 15:05 — ИА Регнум. В Севастополе объявлена третья воздушная тревога за день. Об этом сообщил 5 января губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Внимание всем. Воздушная тревога», — написал губернатор.

Как передавало ИА Регнум, ранее 5 января глава города дважды объявлял воздушную тревогу. Вместе с предупреждением губернатор Севастополя опубликовал список необходимых действий для горожан в такой ситуации: закрыть окна и отойти от них, перекрыть воду и газ, а также отключить электричество.

Позже Развожаев объяснил, что дым в Стрелецкой и Севастопольской бухтах появился из-за применения ВС России табельных средств маскировки.

Кроме того, в это же время сообщалось об очередном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту. Перед этим движение транспорта останавливали с 11:17 до 11:40 мск.