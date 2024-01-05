Ташкент, 5 января, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Новые обвиняемые появились в деле о гибели в Узбекистане 65 детей после приёма лекарственного сиропа из Индии, рассмотрение дела возобновлено. Об этом сообщает 5 января узбекское издание Uza.

Иван Шилов ИА REGNUM

Суд начался в августе 2023 года, а 1 декабря Ташкентский городской суд по уголовным делам приостановил процесс. Ранее обвинение предъявили 21 человеку, в числе которых бывший глава агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардор Кариев.

Теперь суд возобновил слушание дела, под следствием оказались ещё два человека. Расширить список обвиняемых до 23 позволили дополнительные процессуальные действия.

Подсудимых обвиняют по 12 статьям, в том числе в злоупотреблении властью или должностными полномочиями и должностной халатности. Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело из-за детских смертей возбудили в декабре 2022 года. Дети принимали сироп «Док-1 Макс» от ОРВИ, произведённый индийской компанией Marion Biotech. В составе индийского сиропа нашли токсичное вещество — этиленгликоль. Его применяют в фармацевтике в микроскопических дозах.