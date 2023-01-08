Ташкент, 8 января, 2023, 04:23 — ИА Регнум. Количество детей, отравившихся токсичным веществом в содержании медикамента в Узбекистане, возросло до 20. Свежие данные о жертвах опубликовало министерство здравоохранения страны, уточнив, что в числе погибших есть трёхлетний ребёнок.

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Дети погибли после того, как выпили сироп «Док-1 Макс» индийской компании Marion Biotech. В его составе было обнаружен этиленгликоль, он назван причиной смерти несовершеннолетних.

«Управление здравоохранения Наманганской области подтвердило смерть трехлетнего ребенка в Учкурганском районе», — отметили в минздраве Узбекистана.

Сироп и таблетки индийской фармкомпании, после употребления которых умирают дети, полностью изъяты из аптек Узбекистана

Как сообщало ИА REGNUM, экспертиза показала, что детям давали этот препарат дома в течение двух-семи дней три-четыре раза в день по 2,5-5 миллилитров, что превышает стандартную дозу.