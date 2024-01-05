Москва, 5 января, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Из-за приостановки финансовой помощи Украине со стороны США ситуация на фронте будет только ухудшаться для Киева, пишет обозреватель издания Responsible Statecraft Коннор Эколс.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сейчас 2024 год, и у США официально закончились деньги для Украины. Пока Конгресс обсуждает, что делать дальше, положение Киева с военной точки зрения будет неизбежно ухудшаться», — написал Эколс.

По его словам, ситуация на фронте для украинской стороны складывается не лучшим образом. От решения Конгресса США по дальнейшему финансированию Украины зависит исход конфликта, добавил он, допустив, что новый пакет финансовой помощи в 2024 году может быть так и не одобрен.

4 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американские власти уже не имеют достаточно средств для оказания военной помощи киевской армии, но ждут, что западные союзники продолжат поддерживать Украину.

По словам чиновника, именно Конгресс США должен решиться на выделение нового пакета помощи, чтобы Штаты могли продолжать помогать Украине.

Кирби выразил надежду на то, что союзники и партнёры тоже были бы в состоянии оказать ВСУ помощь.

Ранее администрация США в декабре 2023 года не достигла договорённости с Конгрессом страны о выделении Украине 60 млрд долларов военной помощи. Представители Республиканской партии требовали увязки вопроса о выделении помощи Украине с решением проблемы защиты южной границы США, но в Белом доме на это не соглашались.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года Венгрия заблокировала выделение Киеву 50 млрд евро из бюджета ЕС на 2024–2027 годы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что не видит смысла в выделении Украине многолетней помощи в условиях, когда неясно, что произойдёт с киевским режимом через три месяца.

Есть как минимум три фактора, способствующих снижению объёма помощи западных стран Украине, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. Западные страны уже потратили на Украину огромные средства, финансирование Украины привело к внутриполитическому дисбалансу в этих государствах, и к тому же Запад уже понимает, что проиграл противостояние с Россией, считает эксперт.