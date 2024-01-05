Киев, 5 января, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Главком ВСУ Валерий Залужный потребовал любой ценой обеспечить дополнительную мобилизацию на Украине в ходе своего крайне эмоционального выступления в Верховной раде, сообщило украинское издание New Voice.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам одного из парламентариев, на обсуждении законопроекта о мобилизации Залужный подчеркнул, что в армии сложилась тяжёлая ситуация с личным составом, ВСУ «нужны люди». Ранее депутаты требовали отменить ряд норм, которые, по их мнению, не соответствуют конституции.

«Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей или вы идите сражайтесь, если не обеспечите», — приводит издание слова главкома.

Залужный, добавил источник, выступил против привлечения в армию заключённых и судимых граждан.

Военные власти Украины хотят усилить мобилизацию

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (признан в России террористом и экстремистом) сообщил, что украинский министр обороны Рустем Умеров и главком ВСУ Валерий Залужный призвали усилить мобилизацию. По их мнению, в противном случае некого будет отправлять в бой.

«Они подчеркнули, что усиление мобилизации — это объективная составляющая боевых действий. Не будет усиления — некому будет защищать государство», — написал Гончаренко в Telegram-канале.

Срок подачи альтернативных законопроектов истекает 8 января, поэтому правительственный законопроект о мобилизации будут подробно рассматривать в оставшиеся три дня. Затем комитет по нацбезопасности должен принять решение и рекомендовать его Раде.

Дезертиров становится больше, уклонистов грозят убить

Украинские пограничники и военкомы регулярно совершают рейды и облавы в поисках уклонистов, количество дезертиров стремительно растёт. На границе с Румынией, Польшей, Молдавией военные выслеживают тех, кто не хочет воевать, сообщил французский телеканал France 2.

На границе задержали уже 3 тыс. украинцев — вдвое больше, чем в 2022 году. Порой мужчин хватают прямо на улицах, говорится в сюжете. Украинец по имени Андрей смог бежать из страны. Сначала он ехал на поезде, потом вплавь пересёк реку. Мужчина боится за свою жизнь и не раскрывает место, где находится.

«Мне угрожают убийством. Говорят: «Вернёшься на Украину — найдём тебя и убьём, ты в списке», — признался французским журналистам Андрей.

Украина превратится в концлагерь?

Элиты западных стран негласно разрешили украинскому руководству создать в стране «концентрационный лагерь» для уничтожения 500 тыс. жителей, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин.

По его словам, финансировать Украину Запад больше не хочет, но и Россию намерен сдержать. Для этого и нужны украинские мужчины — их надо мобилизовать и отправить на передовую, только вот сами они умирать не хотят. Поэтому Запад пообещал закрыть глаза на нарушения прав человека.

«Группа Зеленского <…> решила сделать концлагерь. Вашингтонский, лондонский и брюссельский «обкомы» ему говорят: «Создавай концлагерь, а мы тебя прикроем; отправляй всех мужиков на мясорубку», — добавил Соскин.

ВСУ нужны 500 тыс. бойцов

Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил, в Генштабе ВСУ его попросили дополнительно мобилизовать полмиллиона человек. В конце декабря власти внесли в Раду законопроект о мобилизации. В нём предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке.