Москва, 4 января, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ экипажами штурмовиков Су-25. Соответствующее видео опубликовано 4 января в Telegram-канале военного ведомства.

Станислав Красильников/ТАСС

«Двигаясь на минимальной высоте, лётчики вывели машины на рубеж открытия огня и нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по долговременному опорному пункту ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что укрепления противника были уничтожены.

В Минобороны рассказали, что наведение авиации на цель и контроль поражения обеспечивали группы передовых авиационных наводчиков Южной группировки войск.

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Как передавало ИА Регнум, Минобороны показало кадры боевого вылета российских истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые ударили по трём командно-наблюдательным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении. Как заявил командир одного из экипажей, они выполнили полёт на уничтожение военных объектов ВСУ с применением бомбового вооружения.