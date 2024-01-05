Москва, 5 января, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Более 270 человек стали Героями России в ходе спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в своём Telegram-канале, подводя итоги 2023 года.

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

«272 человека стали Героями России в ходе специальной военной операции», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что в ходе СВО более 320 тысяч человек получили государственные награды, а более 363 тысяч человек были удостоены ведомственных наград.

Как передавало ИА Регнум, 4 января в Министерстве обороны РФ сообщили о том, что в ходе специальной военной операции российские военные ликвидировали порядка 6 тыс. иностранных наёмников. По данным ведомства, всего на Украину прибыло более 13,5 тыс. иностранных наёмников. Свыше 8,5 тыс. из них прибыло из Европы, более 1,7 тыс. — из Азии, более 2,7 тыс. — из Северной и Южной Америки и более 220 человек — из Африки.

Российские военные в ходе спецоперации ликвидировали свыше 5,9 тыс. наёмников, более 5,6 тыс. уехали с Украины. В настоящее время в ВСУ воюет более 1,9 тыс. наёмников.

Президент России Владимир Путин поблагодарил руководство Вооружённых сил России и бойцов в зоне спецоперации за их мужество и героизм. Российский лидер назвал ситуацию на линии соприкосновения «активной обороной» с улучшением ВС России своего положения на отдельных участках.

Российский лидер в новогоднем поздравлении обратился к бойцам СВО и заявил, что страна гордится ими.