Севастополь, 5 января, 2024, 11:58 — ИА Регнум. В Севастополе отменили ранее объявленную воздушную тревогу, сообщил 5 января губернатор города Михаил Развожаев.

РИА Новогсти/ Алексей Мальгавко

«Отбой воздушной тревоги», — написал он в Telegram-канале.

О воздушной тревоге в городе губернатор сообщил 5 января в 11:18 мск. Тревога продлилась 25 минут.

Позже он объяснил, что дым в Стрелецкой и Севастопольской бухтах появился из-за применения ВС России табельных средств маскировки.

Как передавало ИА Регнум, до этого, вечером 4 января, в Севастополе объявляли воздушную тревогу, которая длилась около полутора часов. В Минобороны РФ подтвердили, что в Крыму в этот день были перехвачены и уничтожены десять украинских ракет. Развожаев назвал отражённую 4 января атаку ВСУ на город самой массированной за последнее время.

Тогда глава города призвал не снимать и не публиковать работу средств ПВО РФ. Однако позже такие видео стали появляться в соцсетях, на что Развожаев заявил, что пользователи, опубликовавшие их, будут привлечены к ответственности.

Глава города призвал жителей не приближаться к частям сбитых ракет, а тут же передавать информацию об обнаружении экстренным службам по номеру 112.

Позже Развожаев сообщил, что в селе Черноречье почти 100 человек эвакуируют утром 5 января из-за вывоза и дальнейшего уничтожения части сбитой украинской ракеты.

Губернатор отметил, что из дома на улице Глухова эвакуировали три человека. Ранее в жилище попал осколок от сбитой ракеты. Семья находится в месте временного размещения.

По словам Развожаева, информация о падении осколков рядом с жилыми домами в Песочной бухте не подтвердилась.