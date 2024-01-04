Севастополь, 5 января, 2024, 01:36 — ИА Регнум. В селе Черноречье почти 100 человек эвакуируют утром 5 января из-за вывоза и дальнейшего уничтожения части сбитой украинской ракеты, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

«В селе Черноречье часть ракеты упала в реку, её будут вывозить на полигон для уничтожения. В зону эвакуации попадает 47 домов, в которых проживают 99 человек, из них 15 детей», — написал Развожаев в своём Telegram-канале, добавив, что людей разместят в пункте временного пребывания.

Губернатор отметил, что из дома на улице Глухова эвакуировали три человека. Ранее в жилище попал осколок от сбитой ракеты. Семья находится в месте временного размещения.

По словам Развожаева, информация о падении осколков рядом с жилыми домами в Песочной бухте не подтвердилась.

Как передавало ИА Регнум, вечером 4 января в Севастополе объявляли воздушную тревогу, которая длилась около полутора часов. В Минобороны РФ подтвердили, что в Крыму в этот день были перехвачены и уничтожены десять украинских ракет. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал отражённую 4 января атаку ВСУ на город самой массированной за последнее время.

В ночь на 3 января над акваторией Севастополя сбили ракету. В городе не зафиксировали никаких повреждений инфраструктуры.