Москва, 5 января, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Для выхода на пенсию по старости необходимо выполнить три условия: достичь необходимого возраста, накопить определённое количество пенсионных баллов, а также иметь минимальный стаж работы, сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Она отметила, что в 2024 году на пенсию по старости могут выйти мужчины 1961 года рождения, т.е. те, кому исполнилось 63 года в этом году, а также женщины, родившиеся в 1966 году.

Кроме того, у желающего выйти на пенсию должны быть накоплены как минимум 28,2 пенсионного балла. Вместе с тем минимальный стаж работы с этого года должен быть не менее 15 лет.

На пенсию по старости могут выйти те, кто накопил длительный трудовой стаж. Так, для мужчин он составляет 42 года, а для женщин — 37 лет.

«Однако даже в этом случае сохраняется требование к возрасту «досрочника»: мужчины — от 60 лет и женщины — от 55 лет», — приводит слова Финогеновой агентство «Прайм».

Раньше положенного могут выйти безработные по независящим от них причинам предпенсионеры, которые до этого числились в Центре занятости населения, работники вредных производств, многодетные матери, а также люди с «северным» стажем более 15 лет, уточнила профессор.

Как передавало ИА Регнум, с 1 января 2024 года страховые пенсии неработающих пенсионеров и прожиточный минимум увеличатся в России на 7,5%, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — на 18,5%.

В Социальном фонде России ранее сообщили, что с января страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5%. Перерасчёт пенсий с учётом индексации выполнят в беззаявительном порядке.

По данным фонда, индексация коснётся свыше 27 млн получателей пенсии по старости, их выплаты в среднем увеличатся на 1,6 тыс. рублей в месяц. Неработающие пенсионеры в среднем будут получать ежемесячно по 23,4 тыс. рублей.