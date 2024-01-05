Варшава, 5 января, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Разрешение проблемы вхождения Украины в НАТО Россия видит в освобождении территории от Харькова до Одессы. Такое мнение выразил норвежский политолог, специалист по международным отношениям Гленн Дисен в интервью польскому журналу Mysl Polska.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Дисен напомнил, что ещё до начала конфликта главным условием, которое выставляла Россия в отношениях с НАТО и Украиной, являлся нейтральный статус последней, при этом речь о территориях не заходила.

Конфликт, по мнению политолога, начался не с территориальных претензий, а теперь оказался одним из способов влияния.

«Теперь Россия считает, что территориальное расширение оказывается единственным способом помешать НАТО контролировать всю Украину», — считает международник, добавляя, что очевидное решение — расширение зоны безопасности на территориях от Харькова до Одессы.

«С территориями Россия получит природные ресурсы, экономические площадки, русскоязычное и дружественное население», — предположил Дисен.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска могут перейти в решающее наступление — взять Одессу и всё черноморское побережье Украины. Конфликт в 2024 году не закончится, несмотря на «патовую ситуацию» в ВСУ. Такой прогноз выдал британский телеканал Sky News.

«Одесса вообще русский город. Все об этом хорошо знают», — сказал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов на «Итогах года», и подчеркнул, что весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, назвав его историческими российскими территориями.

Войска Североатлантического альянса могут появиться на Украине в случае возникновения ещё больших проблем у ВСУ на фронте, заявил в интервью TalkTV полковник ВС Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.