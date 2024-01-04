Лондон, 5 января, 2024, 02:35 — ИА Регнум. Российские войска могут перейти в решающее наступление — взять Одессу и всё черноморское побережье Украины. Конфликт в 2024 году не закончится, несмотря на «патовую ситуацию» в ВСУ. Такой прогноз выдал британский телеканал Sky News в материале корреспондента Дианы Манней.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Манней описала будни украинских военных: грязные — или уже замерзшие — окопы, кишащие крысами, огибающие плотные минные поля, тянутся вдоль линии фронта протяженностью более 2 тыс. км.

Россия занимает в основном оборонительную позицию, продолжила автор, но признаки усталости Запада могут вдохновить президента России Владимира Путина пойти в наступление.

Журналист напомнила, что недавно Путин назвал Одессу «русским городом» и сделала вывод, что это может говорить о долгосрочных планах по контролю над всем черноморским побережьем.

«Планы чрезвычайно амбициозны, но время, похоже, здесь на стороне Путина», — считает Диана Манней.

По-прежнему решающее значение будут иметь беспилотники и системы РЭБ. Промышленность РФ опережает Украину в этом плане, в то время как Киев нуждается в технологическом прорыве и бесперебойной помощи Запада, говорится в статье издания.

Автор подытожила, что конфликт на Украине не закончится в наступившем году.

Как сообщало ИА Регнум, Киев, Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск — это русские города, временно оккупированные неонацистским киевским режимом, заявил 28 декабря зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают», — сказал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов на «Итогах года», и подчеркнул, что весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, назвав его историческими российскими территориями.

Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал зенитные ракеты «дефицитным товаром». Об этом написало украинское издание «Страна. ua».

Боеприпасов мобильной киевской ПВО хватит на ещё несколько мощных российских атак, затем потребуется дополнительная помощь Запада. Об этом заявил командующий объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, слова которого приводит Agence France-Presse (AFP).

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал депутатов Верховной рады самим отправиться на фронт, если провести дополнительную мобилизацию невозможно. Об этом написало украинское издание New Voice.

Американские власти уже не имеют достаточно средств для оказания военной помощи киевской армии, но ждут, что западные союзники продолжат поддерживать Украину. Об этом заявил журналистам 4 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.