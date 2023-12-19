Донецк, 19 декабря, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Украинская армия покинула позиции на переднем крае линии боевого соприкосновения в районе села Новомихайловка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин агентству ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Под Новомихайловкой у противника дела обстоят сложно. С первой линии обороны ВСУ были вынуждены отойти с целого ряда позиций и уйти вглубь», — цитирует слова Гагина агентство.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» при помощи артиллерии и авиации отразили три атаки ВСУ возле села Новомихайловка в ДНР. Тогда противник потерял более 90 военных, три бронемашины, четыре автомобиля и артиллерийское орудие Д-20.

Командир российской бригады «Север V» 9 декабря рассказал, что украинские военные под Артёмовском стараются избегать стрелковых боёв и часто сдаются в плен или отступают.

Перед этим боец южной группировки Вооружённых сил (ВС) России с позывным Ламбер сообщил, что украинские военнослужащие отступают или сдаются в плен, когда российские бойцы начинают запрыгивать к ним в окопы. При этом он отметил, что военные ВСУ сдаются, если видят, что у них не осталось шансов.