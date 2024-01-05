Вашингтон, 5 января, 2024, 05:54 — ИА Регнум. Чиновники в администрации главы Белого дома Джо Байдена заняты подготовкой к возможным военным действиям в связи с палестино-израильским конфликтом. США предполагают своё участие в разрастающемся конфликте на Ближнем Востоке. О планах американских властей сообщила газета Politico.

Nationalmuseum.af.mil Американский солдат

Эксперты и военные ведут скрытые обсуждения возможного участия Соединенных Штатов в новой войне в ближневосточном регионе.

«В администрации Байдена готовят планы по реагированию на вызывающее всё большую обеспокоенность расширение войны в секторе Газа в более затяжной региональный конфликт», — написали авторы.

Так, рассматриваются планы ответных ударов по хуситам в Йемене, которые атакуют коммерческие суда в Красном море, а также определяются предстоящие атаки. Разведуправление готовит планы отражения ударов на Америку со стороны проиранских групп в Ираке и Сирии.

По мнению издания, подобная эскалация может привести к втягиванию президента США Джо Байдена ещё сильнее в конфликт на Ближнем Востоке, что скажется на итогах выборов.

Президентская кампания 2024 года набирает обороты и требует фокусироваться на внутренних проблемах страны, считают авторы, прогнозируя политические риски для Байдена.

Как сообщало ИА Регнум, властям стран Ближнего Востока уже сложно контролировать эмоции населения и гнев в арабском мире, которые приобретают такие опасные формы, как действия «Ансар Аллах» в Красном море, считает постпред России при ООН Василий Небензя.

В начале декабря 2023 года в Красном море хуситы атаковали с помощью ракет и беспилотников американский военный корабль USS Carney. По данным морской охранной компании Ambrey из Великобритании, сухогруз пострадал при ударе беспилотника у северного йеменского порта Ходейда.

В американском штате Вирджиния возле дома госсекретаря Энтони Блинкена прошла акция протеста в поддержку Палестины. Активисты облили красной краской машину политика, но никаких задержаний не последовало, сообщила полиция округа Арлингтон.

Участники акции требовали от США остановить геноцид в секторе Газа.