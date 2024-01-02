Севастополь, 3 января, 2024, 01:04 — ИА Регнум. Над акваторией Севастополя была сбита ракета, сообщил 3 января губернатор Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА Регнум Севастополь взрыв

«По предварительной информации, над акваторией сбита ракета. <…> Оперативные службы продолжают контроль обстановки», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Губернатор привёл информацию от спасательной службы Севастополя, согласно которой в городе не зафиксировали никаких повреждений инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря в Севастополе дважды за сутки объявляли воздушную тревогу. Первый раз сигналы об опасности звучали днём, второй — вечером.

За день до этого, 30 декабря, силы ВМФ уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Чёрном море. Российские военные в северо-западной части акватории Чёрного моря в 10:00 мск зафиксировали движение в направлении Крыма украинского безэкипажного катера. Цель уничтожили из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.