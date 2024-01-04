Польский политик осудил шахматиста, отказавшегося пожать руку россиянину
В Польше осудили действия шахматиста Дуды, отказавшегося жать руку россиянину
Варшава, 4 января, 2024, 21:30 — ИА Регнум. Бывший депутат сейма Польши Яцек Вилк на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) осудил действия шахматиста Яна-Кшиштофа Дуды, который отказался пожимать руку российскому гроссмейстеру Денису Хисматуллину.
«Спорт должен быть альтернативой политике, поэтому смешивать политику со спортом не только низко, но также противоречит его (спорта. — Прим. ред.) сути», — написал он.
По его словам, спортсмен должен определиться, чем он занимается — спортом или политикой.
Как передавало ИА Регнум, инцидент с участием Хисматуллина и Дуды произошёл 26 декабря перед партией первого тура чемпионата мира в Самарканде. Польский шахматист отказался пожать руку российскому гроссмейстеру перед партией. Россиянин протянул ему руку, однако тот жестом отказался от рукопожатия.
Хисматуллин заявил, что не расстроился из-за этого инцидента. Он отметил, что не согласен с решением Дуды, но уважает его право выражать таким образом несогласие с гражданской позицией россиянина.
Шахматист попросил журналистов «не разгонять» и не политизировать эту ситуацию, не оскорблять польского гроссмейстера и других поляков. Он заявил, что в будущем готов снова подать Дуде руку, потому что этому его учили и отец, и первый тренер.