Варшава, 4 января, 2024, 21:30 — ИА Регнум. Бывший депутат сейма Польши Яцек Вилк на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) осудил действия шахматиста Яна-Кшиштофа Дуды, который отказался пожимать руку российскому гроссмейстеру Денису Хисматуллину.

Кадр из видео

«Спорт должен быть альтернативой политике, поэтому смешивать политику со спортом не только низко, но также противоречит его (спорта. — Прим. ред.) сути», — написал он.

По его словам, спортсмен должен определиться, чем он занимается — спортом или политикой.

Как передавало ИА Регнум, инцидент с участием Хисматуллина и Дуды произошёл 26 декабря перед партией первого тура чемпионата мира в Самарканде. Польский шахматист отказался пожать руку российскому гроссмейстеру перед партией. Россиянин протянул ему руку, однако тот жестом отказался от рукопожатия.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3857582" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Хисматуллин заявил, что не расстроился из-за этого инцидента. Он отметил, что не согласен с решением Дуды, но уважает его право выражать таким образом несогласие с гражданской позицией россиянина.

Шахматист попросил журналистов «не разгонять» и не политизировать эту ситуацию, не оскорблять польского гроссмейстера и других поляков. Он заявил, что в будущем готов снова подать Дуде руку, потому что этому его учили и отец, и первый тренер.