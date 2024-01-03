Самарканд, Узбекистан, 3 января, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожать руку российскому гроссмейстеру Денису Хисматуллину на чемпионате мира по игре в быстрые шахматы в Узбекистане. Видео с двумя шахматистами опубликовал журналист чешского телеканала CT24 Андреас Пападопулос в соцсети X (бывшая Twitter).

Кадр из видео

«Российский шахматист Хисматуллин протянул руку своему сопернику Яну-Кшиштофу Дуде. Однако поляк отверг рукопожатие», — написал журналист.

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Уточняется, что соревнования прошли в узбекском Самарканде с 26 по 30 декабря, однако кадры опубликовали только сейчас. В итоге партия между Дудой и Хисматуллиным завершилась вничью.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября прошлого года украинский гроссмейстер Юрий Кузубов нарушил запрет Федерации шахмат страны и перед началом партии и после её завершения пожал руку российскому шахматисту Владиславу Артемьеву.

В конце июля прошлого года украинская саблистка Ольга Харлан после поединка с российской спортсменкой Ольгой Смирновой преградила той путь шпагой. Россиянка хотела подойти и пожать руку украинке. Харлан направила саблю в сторону Смирновой и ушла со спортивной площадки. Поединок закончился победой Харлан со счётом 15:7. Однако, по правилам Международной федерации фехтования, поединок считается законченным, если спортсмены отсалютовали друг другу и пожали руки.

После этого Украина призвала к отмене рукопожатий на турнирах, в которых принимают участие украинские, российские и белорусские спортсмены. Комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады предложил международным спортивным федерациям отказаться от обязательных рукопожатий и поклонов на таких турнирах.