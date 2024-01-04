Москва, 4 января, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Российский шахматист Денис Хисматуллин не расстроился из-за того, что поляк Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожимать ему руку на чемпионате мира по быстрым шахматам. Об этом говорится в заявлении Хисматуллина, опубликованном 4 января в Telegram-канале гроссмейстера Сергея Карякина.

Евгений Епанчинцев/ТАСС Шахматист Денис Хисматуллин

По словам спортсмена, после Нового года он «проснулся знаменитым», а в соцсетях стали бурно обсуждать его совместные с Карякиным гуманитарные поездки в зону спецоперации. Популярный шахматный сайт уведомил его о запрете активности и участия в призовых турнирах.

«Поверьте, что я не расстроился, не оскорбился и уж точно не получил морального вреда после которого не смог ни спать, ни есть», — прокомментировал Хисматуллин поступок Дуды.

Шахматист отметил, что не согласен с решением Дуды не подавать руку перед началом партии, но уважает его право выражать таким образом несогласие с гражданской позицией россиянина.

Хисматуллин попросил журналистов не разгонять и не политизировать эту ситуацию, не оскорблять польского гроссмейстера и других поляков. Он заявил, что в будущем готов снова подать Дуде руку, потому что этому его учили и отец, и первый тренер.

«Есть понятия, которые мы проносим через всю нашу жизнь», — подчеркнул он и добавил, что не будет обращаться в комиссию по этике Международной федерации шахмат (FIDE) с требованием дисквалифицировать соперника.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент с участием Хисматуллина и Дуды произошёл 26 декабря перед партией первого тура чемпионата мира в Самарканде. Партия, в которой россиянин играл чёрными фигурами, завершилась вничью.

Карякин, который тренируется у Хисматуллина, ранее заявил, что FIDE должна наказать поляка Дуду за отказ от рукопожатия. Чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек выразил Дуде поддержку.