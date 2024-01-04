Киев, 4 января, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Мобилизацию на Украине нужно усилить, иначе участвовать в боях будет некому, уверены украинский министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (признан в России террористом и экстремистом) сообщил 4 января в своём Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, Умеров и Залужный выступили за необходимость усиления призыва в войска на заседании парламентского комитета, посвящённом доработке законопроекта о мобилизации.

«Они подчеркнули, что усиление мобилизации — это объективная составляющая боевых действий. Не будет усиления — некому будет защищать государство», — написал Гончаренко.

Он добавил, что военные руководители готовы дорабатывать законопроект и исключать из него положения, противоречащие конституции. Срок подачи альтернативных законопроектов истекает 8 января, поэтому правительственный законопроект о мобилизации будут подробно рассматривать в оставшиеся три дня. Затем комитет по нацбезопасности должен принять решение и рекомендовать его Раде.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября Верховная рада продлила на Украине военное положение и всеобщую мобилизацию ещё на 90 суток — до 14 февраля 2024 года. В декабре советник офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что мобилизация на Украине будет тяжёлой, а также изменится её пропагандистская составляющая.

Зеленский 19 декабря сообщил, что генштаб ВСУ попросил его мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. Правительство Украины 25 декабря внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации. Залужный, комментируя законопроект, с одной стороны, опроверг озвученную Зеленским цифру, а с другой — подтвердил потребность армии в личном составе. Уточнять, сколько новых бойцов требуется армии, главком не стал.