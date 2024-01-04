Москва, 4 января, 2024, 17:16 — ИА Регнум. С наступлением сильных морозов многие водители столкнулись с проблемой запуска своего авто. Для того чтобы автомобиль заводился в холодное время года, необходимо его к этому подготовить до наступления зимы.

Дарья Драй ИА Регнум

Так, нужно заменить масло в двигателе на более текучее, а также уделить внимание аккумулятору (возможно, он нуждается в подзарядке). Если же никаких предварительных мер принято не было, то существует риск, что в холода автомобиль просто не заведётся. В этом случае нужно попытаться «прикурить» у автомобиля, который смог это сделать.

Гендиректор одной из испытательных лабораторий Юрий Пархоменко, слова которого приводит rg.ru, отметил, что самым эффективным способом завести автомобиль в суровый мороз является использование бустеров — пусковых устройств, которые внешне представляют собой обычные зарядные устройства для мобильников, но обладают большей мощностью.

Он уточнил, что для обычных легковых автомашин с бензиновыми двигателями достаточно силы пускового тока от 500 до 800 ампер. Однако даже 1000-амперные бустеры могут не сработать при запуске дизельного двигателя, поскольку в данном случае дело не в зарядке, а в топливе, отметил эксперт, добавив, что топливо может приобрести вид парафина и забить как топливный фильтр, так все топливопроводы. В данном случае поможет лишь тёплый гараж.

Эксперт добавил, что в Сибири, где морозы достигают -50 градусов, появились мастера запуска подобных автомобилей. Они приезжают со своими тепловыми пушками мощностью 40 кВт, своими генераторами, разогревают машину за полчаса, а затем заводят двигатель, сообщил он.

Как передавало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге 4 января ожидается понижение температуры до -25 градусов, местами до -30 градусов. Чтобы избежать переохлаждения, в МЧС рекомендовали одеваться многослойно — так легче сохранить тепло. Важно держать в тепле ноги. Не стоит выходить на мороз без тёплых варежек, головного убора и шарфа. Следует избегать контактов голой кожи с металлом.

В Свердловской области ожидается аномально холодная погода до -42 градусов. Вместе с резким похолоданием в ряде районов области ожидаются изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката, а также снежные заносы и метель.