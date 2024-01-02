Екатеринбург, 2 января, 2024, 16:07 — ИА Регнум. В Свердловской области ожидается аномально холодная погода до -42 градусов, сообщили 2 января в пресс-службе регионального главного управления МЧС.

Алексей Куденко/РИА Новости

«На территории Свердловской области ожидается аномально холодная погода с температурой воздуха до -40, -42 ночью и утром 2 — 4 января», — говорится в сообщении.

Вместе с резким похолоданием в ряде районов области ожидаются изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката, а также снежные заносы и метель.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января в Москве и Подмосковье в связи с сильными морозами объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до утра 5 января, среднесуточная температура ожидается на 7–12 °С ниже климатической нормы. Кроме того, до утра 3 января в столичном регионе действует жёлтый уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы на дорогах и тротуарах.