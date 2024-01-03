Санкт-Петербург, 3 января, 2024, 15:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 4 января ожидается понижение температуры до -25 градусов, местами — до -30 градусов, сообщили в городском управлении МЧС.

Zamir Usmanov/Global Look Press

«По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 4 января в Санкт-Петербурге ожидается понижение температуры воздуха до -25 градусов, местами до -30 градусов», — сообщили в ведомстве.

Чтобы избежать переохлаждения в МЧС рекомендовали одеваться многослойно — так легче сохранить тепло. Важно держать в тепле ноги. Не стоит выходить на мороз без тёплых варежек, головного убора и шарфа. Следует избегать контактов голой кожи с металлом.

Шансы переохладиться или получить обморожение велики есть у тех, кто переутомлен и испытывает слабость, либо находится в нетрезвом состоянии. Алкогольное опьянение дает иллюзию тепла, но на самом деле вызывает большую потерю тепла. В таком состоянии человек может просто не заметить признаков переохлаждения и обморожения, добавили в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, в Свердловской области ожидается аномально холодная погода до -42 градусов. Вместе с резким похолоданием в ряде районов области ожидаются изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката, а также снежные заносы и метель.

1 января в Москве и Подмосковье в связи с сильными морозами объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до утра 5 января, среднесуточная температура ожидается на 7–12 °С ниже климатической нормы.