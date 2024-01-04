Керчь, Крым, 4 января, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее почти тысяча автомобилей выстроилась в очередях перед Крымским мостом.

Отмечалось, что в очереди со стороны Тамани находилось до 300 машин, ожидание составляло около часа. Со стороны Керчи — до 700 автомобилей, время ожидания там достигло двух часов.

Кроме того, 31 декабря движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту дважды перекрывали в течение дня. В Севастополе объявляли воздушную тревогу.

Перед этим, 30 декабря, на Крымском мосту было большое скопление автомобилей в очередях перед пунктом досмотра. Сообщалось, что время ожидания достигало двух часов. Ближе к вечеру со стороны Тамани в очереди было до 490 транспортных средств, со стороны Керчи — до 140.