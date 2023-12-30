Керчь, Крым, 30 декабря, 2023, 16:49 — ИА Регнум. В очереди к пунктам досмотра при въезде на Крымский мост с двух сторон скопились 630 автомобилей, сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Известия/ Андрей Эрштрем

Очередь из автомобилей, скопившаяся перед пунктом досмотра к Крымскому мосту со стороны Тамани, выросла до 490 транспортных средств, время ожидания в среднем составляет два часа.

«В очереди со стороны Керчи находится 140 транспортных средств», — также уточнили в сообщении.

На 08:00 (время совпадает с мск) очередей на мосту не было. Первое сообщение об очереди 30 декабря появилось в 09:00, скопилось 126 машин со стороны Тамани. О появлении очереди со стороны Керчи сообщили в 11:00.

Накануне также сообщали о крупном скоплении автомобилей на Крымском мосту. В вечерние часы с обеих сторон очередь превышала 150 транспортных средств. Крупное скопление машин на мосту образовалось 15 декабря, до 180 машин со стороны Керчи в вечернее время.