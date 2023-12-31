Керчь, Крым, 31 декабря, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно закрыли второй раз в течение дня 31 декабря, сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Известия/Эдуард Корниенко

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Информацию об этом опубликовали в 19:01 по московскому времени. Кроме того, в Севастополе объявили воздушную тревогу.

До этого движение на Крымском мосту сегодня, 31 декабря, приостанавливали в 12:43. Возобновили проезд в 13:20.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря на Крымском мосту было большое скопление автомобилей в очередях перед пунктом досмотра. Сообщалось, что время ожидания достигало двух часов. Ближе к вечеру со стороны Тамани в очереди было до 490 транспортных средств, со стороны Керчи — до 140.