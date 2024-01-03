В очереди на Крымский мост скопилась почти 1000 машин
Симферополь, 3 января, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Почти тысяча автомобилей стоят в очередях перед Крымским мостом. Об этом 3 января сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Отмечается, что в очереди со стороны Тамани находится 272 машины, ожидание составляет около часа. Со стороны Керчи — 687 транспортных средств, время ожидания — около двух часов.
Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту дважды перекрывали в течение дня. В Севастополе объявляли воздушную тревогу.
30 декабря на Крымском мосту было большое скопление автомобилей в очередях перед пунктом досмотра. Сообщалось, что время ожидания достигало двух часов. Ближе к вечеру со стороны Тамани в очереди было до 490 транспортных средств, со стороны Керчи — до 140.