Симферополь, 3 января, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Почти тысяча автомобилей стоят в очередях перед Крымским мостом. Об этом 3 января сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Кадр из видео

Отмечается, что в очереди со стороны Тамани находится 272 машины, ожидание составляет около часа. Со стороны Керчи — 687 транспортных средств, время ожидания — около двух часов.

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Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту дважды перекрывали в течение дня. В Севастополе объявляли воздушную тревогу.

30 декабря на Крымском мосту было большое скопление автомобилей в очередях перед пунктом досмотра. Сообщалось, что время ожидания достигало двух часов. Ближе к вечеру со стороны Тамани в очереди было до 490 транспортных средств, со стороны Керчи — до 140.