Киев, 4 января, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Удары ВС России по объектам на Украине будут только продолжаться, поэтому Киеву нужно начать мирные переговоры с Москвой. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Ксения Михайлова/РИА Новости

«Будут ли удары ещё? Да, Путин чётко сказал, что будут. До каких пор? Пусть Украина начнёт переговоры», — заявил Соскин, добавив, что массированные российские удары показали, что украинская ПВО не может справиться с такими атаками.

Он указал на то, что ПВО Украины является «дырявой».

Как передавало ИА Регнум, бывший британский дипломат и разведчик Аластер Крук заявил, что США и другим западным странам следует признать, что Россия, очевидно, одержала победу в военном конфликте на территории Украины. Выдвигать предложения о замораживании конфликта по нынешней линии фронта бессмысленно, поскольку президент России Владимир Путин уже дал понять, что не пойдёт на это и не даст Западу времени перевооружить ВСУ, отметил эксперт.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что если киевский режим захочет идти на переговоры с Россией, то такие переговоры возможны, но Россия будет вести их, исходя из своих интересов. От целей, поставленных перед началом СВО, Россия не отказывается, добавил президент.