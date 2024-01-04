Лондон, 4 января, 2024, 16:07 — ИА Регнум. США и другим западным странам следует признать, что Россия, очевидно, одержала победу в военном конфликте на территории Украины, заявил 4 января бывший британский дипломат и разведчик Аластер Крук.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Конфликт полностью проигран. И Киев разваливается на части. Политические распри, соперничество между различными группировками. Экономическая ситуация просто катастрофическая. Он (Киев. — Прим. ред.) фактически финансовый банкрот, у него нет денег, нет людей и нет оружия», — сказал Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Выдвигать предложения о замораживании конфликта по нынешней линии фронта бессмысленно, поскольку президент России Владимир Путин уже дал понять, что не пойдёт на это и не даст Западу времени перевооружить ВСУ, отметил эксперт.

«В своей обычной сдержанной манере президент Путин сказал: «Нет, извините, вы знаете, что они проиграли войну и они могут либо капитулировать, либо мы покончим с ними военным путём», — сказал Крук.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в декабре 2023 года Владимир Путин заявил, что если киевский режим захочет идти на переговоры с Россией, то такие переговоры возможны, но Россия будет вести их исходя из своих интересов. От целей, поставленных перед началом СВО, Россия не отказывается, добавил президент.

В Киеве продолжают отказываться от любых переговоров, ведь для главы киевского режима Владимира Зеленского важно постоянно подчеркивать, что он не пойдёт на переговоры с Россией, в противном случае Украина останется без западной помощи, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Президент России чётко дал понять, что переговоры возможны, но только на наших условиях, и прямо сказал, что важно не создавать иллюзий по поводу отступления Запада — он не отступит, а значит, Россия будет продолжать СВО, чтобы достичь победы, подчеркнул в беседе с ИА Регнум политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Проведённая ВСУ в конце декабря 2023 года террористическая атака на Белгород еще раз доказала, что без демонтажа нынешнего киевского режима жить в безопасности Россия не сможет, отмечал обозреватель ИА Регнум, политолог Геворг Мирзаян.