Донецк, 4 января, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли многоквартирный дом в Донецке, есть пострадавшие, сообщил 4 января мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Алексей Куденко /РИА Новости

«В результате обстрела Куйбышевского района произошло прямое попадание в многоквартирный дом по улице Нарвской. Есть пострадавшие, анкетные данные которых уточняются», — написал он.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины информировало, что в результате украинского обстрела Куйбышевского района Донецка ранение получил один мирный житель.

«По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 4 января по состоянию на 13:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики — город Донецк (Куйбышевский район) по улице Куйбышева, 216 ранен мужчина 1968 года рождения», — говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канал представительства.

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 30 на 31 декабря украинские войска четыре раза открывали огонь по городу Донецку, под обстрел попали Куйбышевский и Петровский районы.

Сразу же после наступления нового года ВСУ нанесли очередные удары, выпустив 15 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Так могло поступить только террористическое зверьё, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.