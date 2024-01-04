Киев, 4 января, 2024, 07:20 — ИА Регнум. Украинцам необходимо избавиться от окружения главы киевского режима Владимира Зеленского и пойти на мирные переговоры с Россией. Так считает бывший советник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По мнению эксперта, Украину необходимо срочно освободить от «слуг народа», которые захватили власть в стране.

«Если всю шпану убрать, эту плесень зелёную, то тогда мы выскочим с войны», — сказал эксперт в эфире своего видеоблога и призвал создать «коалицию мира».

«Плесень» — команда Зеленского, и украинцам не нужно обращать внимание на заявления провластных спикеров, заключил политолог.

Как сообщало ИА Регнум, для того чтобы понравиться Великобритании, украинское руководство может попытаться атаковать Крым, заявил в интервью YouTube-каналу Politeka директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Зеленский раскрыл планы будущих операций ВСУ, согласно которым в 2024 году украинская армия будет активно действовать с целью изоляции Крыма и переключится на оборону на востоке. Крым и Чёрное море будут «центром притяжения» усилий ВСУ, а будущая операция против полуострова станет «примером для всего мира», заявил глава киевского режима.

По мнению словацкого издания Hlavný dennik, в планах США украинский кризис может развиваться по двум сценариям: либо Киев начнёт мирные переговоры с Москвой, либо Вашингтон продолжит поддержку украинской армии. Также есть третий вариант — это расширение конфликта на всю Европу, который может привести к катастрофе.