Братислава, 13 декабря, 2023, 19:23 — ИА Регнум. По планам США украинский кризис может развиваться по двум сценариям: либо Киев начнёт мирные переговоры с Москвой, либо Вашингтон продолжит поддержку украинской армии. По мнению словацкого издания Hlavný dennik, есть и третий вариант — это расширение конфликта на всю Европу.

Иван Шилов ИА Регнум

«Американцы всерьёз задумываются над вариантом расширения вооружённого конфликта во всей Европе, но без американского участия», — отметил автор материала.

По его мнению, третий сценарий может привести к европейской катастрофе. Россия не допустит угроз НАТО для себя с украинской территории, для этого она может зайти и на её территорию, считает журналист.

Это не устраивает Вашингтон, который не спешит проводить с Москвой переговоры. По этой причине расширение конфликта на всю Европу очень привлекательно для США. Подводя итог, обозреватель из Словакии призвал начать переговоры и предотвратить расползание конфликта.

Как сообщало 12 декабря ИА Регнум, в МИД России назвали очередной белибердой заявление первого заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джонатана Файнера о том, что в 2024 году Вашингтон хочет вынудить Москву вести переговоры с Киевом на его условиях. Официальный представитель Мария Захарова напомнила, что англосаксонские страны буквально запретили главе киевского режима Владимиру Зеленскому проводить переговоры.

В тот же день бывшая сотрудница Госдепа Энн Райт обвинила американские власти в срыве усилий по миру на Украине. Она пояснила, что бывший канцлер Германии подчеркнул: его попытки добиться мира между двумя восточноевропейскими странами были торпедированы США, в то время как мирные переговоры — процесс, не требующий ускорения.