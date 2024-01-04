Вашингтон, 4 января, 2024, 06:34 — ИА Регнум. Команда клуба «Вашингтон Кэпиталз» 3 января провела матч на своём поле с «Нью-Джерси Девилз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

(сс) s.yume Александр Овечкин

Российскому форварду-капитану «Вашингтона» Александру Овечкину удалось применить силовой приём против американского нападающего «Нью-Джерси» Джека Хьюза.

Главный игрок НХЛ не сумел подстроиться под хит капитана команды противника и получил удар в спину. Хьюз упал на лёд и чуть ли не влетел в борт. Судьи не зафиксировали нарушения правил со стороны Овечкина.

Встреча завершилась со счётом 6:3 (2:1, 2:2, 2:0) в пользу «Нью-Джерси».

За сезон Овечкин набрал 24 очка (8 голов и 16 передач) в 36 матчах чемпионата.

«Вашингтон» потерпел пятое поражение в последних шести играх. У «Девилза» это четвёртая победа за последние пять матчей.

Как сообщало ИА Регнум, Овечкин 2 января забил шайбу в ворота «Питтсбург Пингвинз». Игра в Питтсбурге завершилась победой гостей со счётом 4:3 (4:1, 0:2, 0:0). Помимо Овечкина, голы забросили Том Уилсон, Бек Маленстин и Мартин Фехервари. Таким образом, «Вашингтон» прервал проигрышную серию из четырёх матчей.

38-летний хоккеист довёл общее число своих голов в регулярных чемпионатах до 830.

Рекордсменом лиги является Гретцки, на счету канадца 894 гола в 1487 матчах.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что считает лучшим спортсменом в России Александра Овечкина.