Вашингтон, 3 января, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Питтсбург Пингвинз» забросил шайбу в ворота соперника и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю до 64 голов.

Nhl.com Александр Овечкин

38-летний хоккеист, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, довёл общее число своих голов в регулярных чемпионатах до 830.

Рекордсменом лиги является Гретцки, на счету канадца 894 гола в 1487 матчах.

Как сообщало ИА Регнум, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что считает лучшим спортсменом в России Александра Овечкина.

В матче против «Даллас Старз» Овечкин отдал голевую передачу, благодаря чему набрал 1500 очков в карьере в НХЛ. Он стал первым в истории российским и 16-м в истории лиги игроком, кому удалось достичь этой отметки.