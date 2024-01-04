Париж, 4 января, 2024, 04:49 — ИА Регнум. С введением антироссийских санкций западные страны разрушают свои экономики, заявил французский парламентарий, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

AJEL Алмазы

«В промежутке между отрицанием и безумием ЕС и G7 принимают решение о 12-м пакете санкций, на этот раз против российских алмазов», — написал политик в соцсети Х.

По его словам, на Западе разрушают собственные экономики, чтобы финансировать бесконечный конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова считает, что после утверждения 12-го пакета антироссийских санкций Европейский союз не сделал для себя ничего хорошего, но зато ускорил фрагментацию мировой экономики. Европа хорошо понимает, что для неё данные запреты увеличивают стоимость произведённой продукции, тем самым делая ЕС неконкурентоспособным по отношению к США, добавила эксперт.

Согласованный в декабре 2023 года 12-й пакет санкций ЕС против России включил в себя запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России, а также на импорт сжиженного пропана. Кроме того, в чёрный список внесли 29 компаний и несколько физических лиц. ЕС запретил гражданам России занимать руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами.

С 1 января 2024 года страны Евросоюза не могут напрямую импортировать российские природные и синтетические алмазы, в том числе в ювелирных изделиях.