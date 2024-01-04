Тверь, 4 января, 2024, 03:38 — ИА Регнум. Трое детей стали жертвами пожара, произошедшего в частном доме в Тверской области, сообщили 4 января в пресс-службе регионального правительства.

Mchs.gov.ru Пожарные

Инцидент произошёл в ночь на 4 января в деревне Киверичи Рамешковского округа в доме, где проживала многодетная семья. Родителей в это время в жилище не было. Малолетние дети выбраться самостоятельного из горящего дома не смогли.

По данным региональных властей, семья недавно переехала в деревню на постоянное место жительства, на социальном учёте не состояла.

Причины пожара устанавливают следственные органы.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 3 января в селе Балаганное Магаданской области загорелся частный одноэтажный жилой дом. При тушении пожара спасатели обнаружили тела четырёх человек. Огнём были повреждены пристройка к дому, кровля, стены, вещи и мебель на площади 18 кв. метров.

В конце декабря 2023 года в Омске двое двухлетних мальчиков-близнецов и их 61-летняя бабушка погибли при пожаре из-за электрической гирлянды на ёлке. Пожар произошел в доме семьи с пятью детьми в СНТ «Березовая роща». В момент трагедии 14-летний сын был в школе, старший сын также отсутствовал. 38-летняя мать детей с четырёхлетней дочерью успела выбежать из дома. По факту происшествия возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.